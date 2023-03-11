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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Премьер Киргизии высказался за поддержку киргизского языка не в ущерб русскому

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров в интервью телеканалу "Мир" заявил, что нужно поддерживать киргизский язык, но не в ущерб русскому.

По его словам, образование в Киргизии нацелено на то, чтобы граждане знали киргизский, русский, английский и "язык интернета".

"Информационная инфраструктура во многом осталась такой же, как во времена Советского Союза. Сегодня мы думаем о том, чтобы "Алиса" (голосовой помощник от российской компании "Яндекс" - ИФ) говорила по-киргизски", - сказал глава кабинета министров.

При этом Жапаров уточнил, что киргизский язык знать надо, особенно чиновникам.

15 декабря спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев запретил министру природных ресурсов, экологии и технического надзора республики Динаре Кутмановой выступать с докладом на русском языке.

Президент Киргизии Садыр Жапаров неоднократно говорил, что русский останется в стране официальным языком, так как без России Киргизии "будет очень тяжело".

Согласно Конституции Киргизии, русский язык имеет статус официального.

Киргизия Акылбек Жапаров
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