Расследующий дело сына Байдена прокурор предложил дать показания перед Конгрессом осенью

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Прокурор США Дэвид Вайс, который возглавлял уголовное расследование в отношении сына президента США Джо Байдена - Хантера, предложил дать показания на публичных слушаниях в Конгрессе этой осенью, сообщает телеканал CNN.

"Мы глубоко обеспокоены любыми искажениями в отношении нашей работы будь то преднамеренными или возникшими в результате недоразумений, которые могут нанести неоправданный ущерб доверию общественности к беспристрастному отправлению правосудия, которому мы преданы", - говорится в письме.

Также в письме сообщается, что "в интересах общества, чтобы американский народ и Конгресс услышали непосредственно" Вайса и предлагается несколько дат в сентябре и октябре, когда прокурор готов дать показания судебному комитету палаты представителей, который возглавляет республиканец Джим Джордан.

Ранее председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) и Налоговой службы США в декабре 2020 года не смогли допросить Байдена-младшего, поскольку получили приказ не приближаться к нему и ждать, пока он сам свяжется с ними.

Такие обвинения в политическом вмешательстве в расследование были встречены категорическими опровержениями со стороны Вайса, генерального прокурора Меррика Гарленда и других высокопоставленных чиновников министерства юстиции.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден намерен пойти на сделку со следствием и признать свою вину в налоговых преступлениях. Отмечалось, что если судья примет эту сделку, то, вероятно, 53-летний Хантер Байден избежит тюремного заключения. Также он заключил отдельную сделку со следствием, касающуюся обвинений в незаконном владении оружием.

В 2020 году американские СМИ сообщили, что назначенный еще экс-президентом США Дональдом Трампом прокурор Дэвид Вайс ведет расследование, связанное с налогами Хантера Байдена. Прокурор изучал множество финансовых вопросов, в том числе вопрос о том, нарушал ли Хантер Байден и его предполагаемые сообщники налоговые законы и законы об отмывании денег во время деловых операций с зарубежными партнерами, главным образом - с Китаем. Байден-младший подозревается также в даче ложных показаний в связи с покупкой оружия.

Министерство юстиции США в рамках ведущегося расследования финансовой деятельности Хантера Байдена запрашивало информацию, касающуюся, в том числе, его работы в украинской компании Burisma в то время, когда Джо Байден был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме.

Джо Байден при этом выразил уверенность в том, что его сын не делал ничего незаконного, и заявил, что расследование финансовой деятельности Хантера направлено в первую очередь против него самого.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил должность члена правления в Burisma. Кроме того, Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.