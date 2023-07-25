Два пилота разбившегося в Греции пожарного самолета погибли

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пилоты пожарного самолета, разбившегося во вторник на греческом острове Эвбея во время тушения лесных пожаров, погибли, сообщает газета "Катимерини" со ссылкой на генштаб ВВС Греции.

"Генштаб ВВС Греции подтвердил, что двое летчиков, пропавших после крушения пожарного лайнера на юге Эвбеи, погибли", - пишет газета.

Министр обороны Греции Никос Дендиас объявил трехдневный траур в связи с трагедией.

"Гибель офицеров ВВС и пилотов пожарных самолетов при исполнении служебных обязанностей и при попытке защитить жизнь и имущество граждан, а также экологию нашей страны вызывает глубокую печаль", - сказал он.

Ранее во вторник сообщалось, что пожарный самолет Canadair с двумя летчиками на борту разбился во время тушения лесных пожаров в районе населенного пункта Платанитос на юге Эвбеи.

Греческая телекомпания ERT опубликовала кадры крушения пожарного самолета, на которых видно, как он сбрасывает воду на огонь, затем врезается в дерево, уходит в ущелье и загорается.

Также во вторник сообщалось, что Евросоюз направит в Грецию пожарные самолеты, специализированные машины и сотрудников пожарных служб для локализации масштабных природных пожаров.

Греческим пожарным на помощь уже пришли команды из Румынии, Болгарии и Мальты. Их направили туда ранее в рамках плана ЕС по обеспечению готовности к сезону природных пожаров.

Пожары в Греции

Пожары в Греции начались на фоне высокой температуры - в центральной части страны она достигает 44 градусов по Цельсию. В греческом метеорологическом центре предупредили, что в четверг страну может накрыть новая тепловая волна. Она может привести к возникновению новых очагов возгораний.

Лесные пожары продолжаются, в частности, на островах Родос, Корфу и Эвбея. На острове Родос власти издали еще один приказ об эвакуации - на этот раз, жителей горной деревни Вати на юго-востоке Родоса. Тысячи туристов уже эвакуировали с острова из-за пожаров, бушующих в некоторых частях острова почти неделю.

Власти Греции также призывают к эвакуации граждан страны и туристов в северо-восточном прибрежном районе Имеролия на острове Корфу. Пожарные бригады, полиция, подразделения гражданской обороны, местные жители и волонтеры продолжают борьбу с крупным пожаром в северо-восточной части Корфу. Заместитель мэра северного Корфу Харис Йотис назвал возникший на острове пожар "пожаром века".

Власти Греции также распространили предупреждение о возможности возникновения природных пожаров и на острове Крит.

Кроме того, пожары продолжаются и в соседних странах, в частности в Италии. Так, лесные пожары, возникшие на фоне сильной жары, практически взяли в кольцо город Палермо на итальянском острове Сицилия. Жители более 120 домохозяйств острова вынуждены покинуть дома.

Метеорологи Хорватии сообщили об оранжевом (одном из самых высоких) уровне погодной опасности из-за высоких температур для некоторых регионов страны. Так, пожарные продолжают борьбу с природными пожарами в окрестностях Дубровника на Адриатическом побережье Хорватии. Согласно данным местной прессы, на ликвидации возгораний задействованы около сотни сотрудников пожарных служб.