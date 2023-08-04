Военные Нигера прекратили полномочия послов страны в США, Франции, Нигерии и Того

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Военные, пришедшие к власти в Нигере, приостановили полномочия чрезвычайных и полномочных послов страны в США, Франции, Нигерии и Того, сообщает в пятницу BFM TV со ссылкой на заявление мятежников.

"Прекращены функции чрезвычайных и полномочных послов Нигера во Французской республике, Нигерии, Тоголезской республике и в США", - приводит канал выдержки из заявления путчистов.

СМИ отмечают, что такое решение пришедшие к власти мятежники приняли накануне вечером.

Ранее военные, свергнувшие президента Мохаммеда Базума, заявили, что денонсируют несколько военных соглашений с Францией.

"Столкнувшись с бесцеремонным отношением и реакцией Франции на ситуацию в Нигере, Национальный совет по защите отечества решил денонсировать соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны с этим государством", - сказал один из военных.

Новые власти также предупредили, что незамедлительно примут ответные меры в случае "агрессии или попытки агрессии" со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

Ранее в пятницу сообщалось, что президент Нигера Мохамед Базум в своей статье, опубликованной в газете The Washington Post, призвал США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в его стране. По его словам, в "неспокойном" регионе Сахель Нигер является "последним оплотом соблюдения прав человека".

Накануне, в День независимости Республики Нигер, сотни человек приняли участие в демонстрации против Франции и других стран, настроенных против организаторов переворота.

Новый лидер страны генерал Абдурахман Тчиани назвал санкции, введенные против Нигера со стороны ЭКОВАС, "незаконными, несправедливыми, бесчеловечными и беспрецедентными". Санкции ЭКОВАС включают прекращение энергетических сделок с Нигером, который, по данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (ИРЕНА), получает до 90 % электроэнергии от соседней Нигерии.

Также ЭКОВАС потребовал, чтобы военные Нигера к 6 августа вернули власть Базуму.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Базума, который был схвачен и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

США, Франция, ЕС, Африканский союз, ЭКОВАС осудили военный переворот. Однако его поддержали Мали и Буркина-Фасо: эти две страны предупредили, что воспримут как объявление войны против них любое иностранное военное вмешательство в Нигере.