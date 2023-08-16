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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:37

Посольство Парагвая в Израиле вновь откроется в Иерусалиме до конца года

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Парагвай до конца 2023 года откроет посольство в Иерусалиме, объявил МИД Израиля. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн объявил об этом решении после встречи с новым президентом Парагвая Сантьяго Пеньей, инаугурация которого прошла 15 августа. Перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим был в числе предвыборных обещаний Пень. Коэн пригласил президента посетить Израиль до конца года и принять участие в церемонии открытия дипмиссии в Иерусалиме, Пенья согласился.

Коэн также объявил, что Израиль снова откроет свое посольство в Асунсьоне.

Если Парагвай утвердит решение по переносе посольства в Иерусалим, то он станет пятой страной, чей посол будет работать в этом городе, отмечает The Times of Israel. В Иерусалиме уже работают посольства Косово, Гондураса, Гватемалы и США.

Президент Парагвая Орасио Картес в 2018 году объявил о переносе посольства в Израиле в Иерусалим. Но следующий глава государства Абдо Бенитес пять месяцев спустя вернул дипмиссию в Тель-Авив, объяснив это необходимостью принять более нейтральный подход к арабо-израильскому конфликту. Правительство Израиля в ответ на это закрыло свое посольство в Асунсьоне.

Иерусалим Израиль Парагвай США Тель-Авив Эли Коэн Орасио Картес
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