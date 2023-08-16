США, Япония и Корея 18 августа обсудят расширение совместных военных учений

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Южная Корея готова к консультациям с США и Японией о наращивании средств сдерживания угроз со стороны Пхеньяна, заявил Bloomberg перед трехсторонним саммитом в Кэмп-Дэвиде президент Республики Корея Юн Сок Ёль. Одной из тем саммита он назвал расширение совместных военных учений трех стран.

"Полная денуклеаризация Северной Кореи - ясная и последовательная цель международного сообщества, включая Республику Корея и США. Мировое сообщество никогда ни при каких обстоятельствах не примет Северную Корею в качестве ядерной державы", - сказал Юн Сок Ёль.

По его словам, Сеул также открыт к консультациям с США и Японией по поводу качественного наращивания средств сдерживания угроз со стороны КНДР.

Также стороны обсудят экономическое сотрудничество, укрепление цепочек поставок товаров, совместные разработки в сферах искусственного интеллекта, квантовых вычислений, космоса и других передовых технологий.

Юн Сок Ёль, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден должны провести переговоры в Кэмп-Дэвиде 18 августа. Лидеры Южной Кореи, США и Японии с 1994 года проводили трехсторонние встречи 12 раз, однако каждый раз речь шла о переговорах "на полях" на международных конференциях. Саммит в Кэмп-Дэвиде ранее прецедентов не имел. Теперь его собираются проводить ежегодно.

В июне главы оборонных ведомств трех стран также договорились до конца года активировать механизм обмена информацией в режиме реального времени по поводу ракет КНДР.

Ранее в 2023 году также состоялось учредительное заседание ядерной консультативной группы (Nuclear Consultative Group, NCG): представители Сеула и Вашингтона обсуждали планирование операций с участием ядерных средств США и конвенциональных сил Южной Кореи. Вместе с тем США впервые за десятилетия направляли в Южную Корею атомные подводные лодки (АПЛ), оснащенные баллистическими ракетами.

Власти КНДР рассматривают региональные учения под эгидой США как репетицию военной операции против Северной Кореи. В Пхеньяне критиковали работу NCG и призывали США прекратить отправку в регион АПЛ.

В КНР также звучала критика в адрес готовящегося саммита Южной Кореи, США и Японии в Кэмп-Дэвиде и в связи с размещением американских АПЛ вблизи Корейского полуострова.