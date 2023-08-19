В Нигер прибыла новый посол США

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон прибыла в столицу страны Ниамей для выполнения служебных обязанностей, говорится в пресс-релизе госдепа.

"По указанию госсекретаря Энтони Блинкена посол Кэтлин Фитцгиббон совершила поездку в Ниамей, чтобы возглавить нашу дипломатическую миссию в Нигере и укрепить усилия по решению там политического кризиса в этот важнейший период времени", - отмечается в заявлении ведомства.

"В связи с нынешним политическим кризисом в Нигере посол Фитцгиббон не будет вручать верительные грамоты. Ее прибытие не демонстрирует каких-либо изменений в нашей политической позиции, но отвечает потребности в высокопоставленном руководстве нашей дипмиссии в это сложное время", - говорится далее в документе.

Согласно пресс-релизу, посол будет добиваться сохранения конституционного порядка в Нигере и освобождения смещенного военными президента Мохамеда Базума.

Ранее на этой неделе стало известно, что администрация США ищет способы сохранить американские войска в Нигере, чтобы продолжить борьбу с терроризмом в регионе, даже если нигерские военные откажутся вернуть власть свергнутому президенту Базуму.

В то же время Associated Press сообщило со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хеккера, что американское командование готовит планы на случай, если потребуется проводить эвакуацию из Нигера двух баз. Речь идет о базе беспилотников, а также базе, используемой для борьбы против террористов. Базы находятся в столице стране Ниамее и городе Агадес на севере Нигера.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступили против президента страны Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Накануне представитель ЭКОВАС, отвечающий за вопросы мира и безопасности, Абдель Фаттах Мусах заявил, что военачальники государств-членов ЭКОВАС подтвердили свою готовность вмешаться в ситуацию в Нигере, "как только будет отдан приказ". Он также отметил, что "день возможной интервенции определен", но не привел подробностей.

В субботу делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера для переговоров с путчистами.