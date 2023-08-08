Таджикистану выдали фигуранта дела об убийстве топ-менеджера "Ориёнбанка"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Турции задержали и передали Таджикистану еще одного подозреваемого участника преступной группы, совершившей похищение и убийство первого заместителя главы "Ориёнбанка" Шухрата Исматуллоева. Как сообщила Генпрокуратура Таджикистана, это гражданин Таджикистана Бахтовар Сафаров.

По версии следствия, 24 июля Сафаров покинул страну и перебрался в Турцию. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.

"В настоящее время по уголовному делу установлены лидер и 15 участников организованной преступной группы, 13 из которых уже задержаны и взяты под стражу. Оперативно-следственные мероприятия правоохранительных органов страны по выявлению и привлечению к ответственности остальных участников организованной преступной группы продолжаются", - говорится в сообщении.

Первый заместитель председателя АО "Ориёнбанк" Исматуллоев был похищен вечером 23 июня. Его вывезли в сельсовет Чорбог Варзобского района, пытали и убили. Тело в автомобиле Hyundai было сброшено в реку Зарафшан. Тело до сих пор не нашли.

30 июня в аэропорту Кишинева устроил перестрелку с молдавскими силовиками прибывший из Турции гражданин Таджикистана Рустам Ашуров. Сообщалось, что он начал стрелять, когда узнал, что ему отказывают во въезде. Он был ранен и умер в больнице. По данным Генпрокуратуры Таджикистана, он участвовал в похищении Исматуллоева.