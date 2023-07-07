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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Генпрокуратура Таджикистана сообщила о гибели похищенного ранее зампреда "Ориёнбанка"

В участии в похищении подозревается "стрелок", убивший двух человек в аэропорту Кишинева

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Таджикистана объявила, что похищенный преступной группой замглавы "Ориёнбанка" Шухрат Исматуллоев убит, несколько похитителей задержаны.

По данным надзорного ведомства, преступники похитили Исматуллоева вечером 23 июня и вывезли его на территорию сельсовета Чорбог Варзобского района.

"В одном из домов указанного села они пытали Исматуллоева с применением физической силы, электрошокера, автофена и других средств и впоследствии убили его", - говорится в пресс-релизе.

Чтобы скрыть следы преступления, они бросили тело Исматуллоева и Huyndai Sonata в реку Зарафшан на 130-м километре автодороги Душанбе-Чанак. В тот же день двое из группы бежали в Россию, один - в Турцию, а еще один - Рустам Ашуров - через Турцию в Молдавию.

Cледствие установило, что преступную группу численностью более десяти человек создал гражданин Таджикистана Дилшод Саидмуродов с целью похищения банкира. Задержаны пять участников группы. Остальных подозреваемых и тело убитого ищут.

30 июня Ашуров в аэропорту Кишинева застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта, когда ему отказали во въезде. Его задержали с применением оружия, 3 июля он умер от полученных ран.

Таджикистан Молдавия Ориенбанк Генпрокуратура Шухрат Исматуллоев Рустам Ашуров Дилшод Саидмуродов
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