Цены на нефть стабильны после подъема накануне до максимумов с ноября

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в среду после подъема накануне до максимумов с ноября прошлого года на информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в среду составляет $90,03 за баррель, что на $0,01 (0,01%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,04 (1,2%) до $90,04 за баррель, максимума с 16 ноября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,03 (0,03%) до $86,66 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $1,14 (1,3%) до $86,69 за баррель, самого высокого значения с 15 ноября.

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, сообщило во вторник государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Кроме того, вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца текущего года (на 300 тыс. б/с).

"Дальнейшие ограничения поставок будут поддерживать цены на нефть, - говорится в обзоре аналитиков ANZ Group Holdings Ltd. - Мы, вероятно, увидим существенное сокращение запасов нефти в результате этих ограничений".