США введут дополнительные санкции против Ирана за сотрудничество с Россией

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Власти США намерены скоро ввести новые санкции против Ирана за предполагаемое сотрудничество с Россией в военной сфере, заявил на брифинге советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы планируем в ближайшие дни расширить санкционные списки как раз по этому вопросу", - сказал он.

Салливан заверил, что переговоры, которые США ведут с Ираном по освобождению американских граждан, не помешают Вашингтону "продолжать вводить санкции в ответ на действия Ирана".

15 сентября США расширили санкции против Ирана, включив в санкционные списки несколько СМИ и физических лиц, причастных к нарушениям прав человека. Это решение было приурочено к годовщине со дня гибели молодой женщины Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и вскоре умерла.