Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Правительство Латвии поддержало ужесточение условий выдачи ВНЖ россиянам

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Латвии во вторник поддержало изменения в закон об иммиграции, которые предусматривают ужесточение условий выдачи вида на жительство (ВНЖ) гражданам России и Белоруссии, передает агентство BNS.

Отмечается, что поправки еще должен принять сейм (парламент) республики.

Поправки к закону об иммиграции предусматривают, что желающим получить ВНЖ в Латвии придется сдавать тест на знание государственного языка, а также подтверждать наличие достаточных финансовых средств. Кроме того, эти требования будут распространяться на тех, кто получил постоянный вид на жительство до вступления в силу законопроекта.

BNS отмечает, что требование о подтверждении знания госязыка может быть применено примерно к 22 тыс. иностранцев. В случае, если иностранец не сможет подтвердить владение латвийским языком на уровне А2, постоянный ВНЖ будет аннулирован, а вместо него выдан временный ВНЖ сроком на один год.

С вступлением в силу данного нормативно-правового акта "количество тестов по государственному языку в Государственном центре содержания образования может увеличиться, поэтому следует рассмотреть вопрос об увеличении потенциала" этого учреждения, сказал министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс, его слова приводит BNS.

Поправки к закону об иммиграции также предусматривают, что до 30 июня 2023 года будет прекращена выдача повторных ВНЖ гражданам России и Белоруссии, за исключением лиц, пребывающих в Латвии длительное время. Кроме того, исключение будет сделано для бывших студентов и исследователей, которые захотят остаться в стране после окончания учебы или исследовательского проекта, для лиц, которым предоставлено право на трудоустройство в Латвии, и для членов правления стартап-предприятий после истечения срока действия ВНЖ, выданного в связи с учреждением стартапа.

Отмечается, что законопроект не будет распространяться на лиц, которые ищут международную защиту.

Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбор за шенген для россиян подорожает до 80 евро, срок выдачи может вырасти до 45 дней

МАГАТЭ призвало немедленно создать зону безопасности в районе ЗАЭС

МАГАТЭ призвало немедленно создать зону безопасности в районе ЗАЭС

Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима с РФ

Еврокомиссия утвердила предложение о приостановке облегченного визового режима с РФ

Комендант Бердянска в тяжелом состоянии попал в больницу после взрыва в центре города

В Латвии планируют создать Службу гособороны для мужчин и женщин-добровольцев

В Латвии планируют создать Службу гособороны для мужчин и женщин-добровольцев

Eлизавета II назначила Лиз Трасс премьером Великобритании

Eлизавета II назначила Лиз Трасс премьером Великобритании

Трасс намерена потратить 130 млрд фунтов на заморозку счетов за электричество

Трасс намерена потратить 130 млрд фунтов на заморозку счетов за электричество

ЕС на этой неделе может принять решение о предельной цене российского газа

ЕС на этой неделе может принять решение о предельной цене российского газа
Военная операция на Украине

Энергодар обесточен из-за повреждения ЛЭП около ЗАЭС после обстрела ВСУ

Власти Белоруссии предложили лишать гражданства оппозиционеров, признанных экстремистами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });