Армянское ТВ сообщило о применении Азербайджаном авиации в Карабахе
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана начали применять авиацию в рамках операции в Нагорном Карабахе, сообщает Общественное телевидение Армении.
"Жители Нагорного Карабаха только что сообщили нам, что интенсивность боевых действий вновь возросла. Азербайджан начал применять авиацию", - говорится в сообщении Общественного телевидения.
Во вторник Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера". В непризнанной НКР сообщали, что азербайджанские военные, нанеся ракетно-артиллерийские удары, пытаются прорвать линию соприкосновения.