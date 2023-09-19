Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Армянское ТВ сообщило о применении Азербайджаном авиации в Карабахе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана начали применять авиацию в рамках операции в Нагорном Карабахе, сообщает Общественное телевидение Армении.

"Жители Нагорного Карабаха только что сообщили нам, что интенсивность боевых действий вновь возросла. Азербайджан начал применять авиацию", - говорится в сообщении Общественного телевидения.

Во вторник Азербайджан объявил о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера". В непризнанной НКР сообщали, что азербайджанские военные, нанеся ракетно-артиллерийские удары, пытаются прорвать линию соприкосновения.

Хроника 27 сентября 2020 года – 19 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Миротворцы РФ в Карабахе фиксируют нарушения режима прекращения огня Азербайджаном

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Степанакерте сообщают о гибели пяти человек в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил о планах продолжать операцию в НКР до роспуска ее властей

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил о гибели гражданского лица при обстреле военными Армении Шуши

Гутерриш призвал реформировать СБ ООН и финансовые институты

Гутерриш призвал реформировать СБ ООН и финансовые институты
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Митинг за отставку Пашиняна собрался у здания правительства Армении

Митинг за отставку Пашиняна собрался у здания правительства Армении
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Около 30 мирных жителей ранены в результате боевых действий в Нагорном Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Карабах предложил Азербайджану прекратить огонь и начать переговоры

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил об уничтожении армянской РЛС в зоне дислокации миротворцев РФ

Пашинян обвинил Баку в намерении вовлечь Армению в военные действия в Карабахе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });