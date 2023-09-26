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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Из Нагорного Карабаха в Армению прибыли уже 19 тыс. переселенцев

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении сообщило об эвакуации из Нагорного Карабаха 19 тыс. местных жителей.

Об этом заявил вице-премьер Армении Тигран Хачатрян на пресс-конференции во вторник.

Как сообщалось, в населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр.

Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем.

Между тем руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр заявила во вторник о предоставлении Армении $11,5 млн в рамках гуманитарной помощи людям, перемещенным из Нагорного Карабаха.

"Средства будут направлены на приобретение продуктов питания, социальное и психологическое содействие", - сказала Пауэр журналистам в Корнидзоре.

Нагорный Карабах США Армения
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