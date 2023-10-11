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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В МИД Франции сообщили о гибели 11 граждан страны в Израиле

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Среди жертв атаки ХАМАС против Израиля уже идентифицированы 11 французов, сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в среду в эфире радиостанции Franceinfo.

Глава МИД Франции также назвала новую цифру соотечественников, считающихся пропавшими без вести - 18 человек, включая детей. Некоторые, "возможно, удерживаются в заложниках", добавила Колонна.

Накануне МИД Франции сообщал о четырех погибших и тринадцати французских гражданах, информацией о которых не располагали, допуская, что часть из них могла быть захвачена в заложники.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и военных баз. В результате нападения ХАМАС в Израиле погибли более 1 тысячи человек, ранены около трех тысяч человек. Более сотни захвачены в заложники.

В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны. По последним данным, число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 1 тысячу, число раненых - 5 тысяч.

Израиль Франция
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