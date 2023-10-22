Министр Израиля заявил о готовности ударить и по Ирану в случае войны с "Хезболлой"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные в случае полномасштабных боевых действий против ливанской группировки "Хезболла" будут наносить удары и по поддерживающему ее Ирану, заявил министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат.

"Если мы поймем, что они намерены атаковать Израиль (используя "Хезболлу" - ИФ), то мы будем бить по голове этой змеи: по Ирану", - приводят его слова в воскресенье европейские СМИ.

Министр также заверил, что в случае войны с "Хезболлой" Израиль "сотрет эту группировку с лица земли".

Накануне глава израильского Минобороны Йоав Галлант заявил, что, по его данным, ливанское шиитское движение "Хезболла" приняло решение вступить в конфликт против Израиля. "Хезболла" решила участвовать в боях, мы заставляем ее платить за это высокую цену", - сказал он на военной базе "Биранит" возле ливанской границы.

В настоящее время израильские военные проводят масштабные операции против группировки ХАМАС в секторе Газа. Одновременно с этим периодически происходят перестрелки между Армией обороны Израиля и бойцами "Хезболлы" на границе Израиля с Ливаном.