Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

Франция готовится встретить ураган "Домингос"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Сильные ветры, ливни и высокие волны, как ожидается, обрушатся в субботу на запад Франции с Атлантики, на смену урагану "Киаран" придет ураган "Домингос", сообщают французские СМИ.

Национальная метеорологическая служба Метео-Франс объявит "оранжевую" степень опасности, начиная с вечера, для десяти департаментов страны ввиду приближения "Домингос".

Франция, Испания и север Португалии в субботу могут быть затронуты очень сильными ветрами и ливнями, начиная со второй половины дня.

По прогнозу метеорологов, область низкого атмосферного давления, пришедшая из Северной Америки, накроет в субботу западную Францию с меньшей интенсивностью, чем "Киаран", но причинит сильные проливные дожди.

В минувший четверг от урагана "Киаран" в Западной Европе погибли 13 человек. Ураган принес сильные ливни и ветер, максимальная скорость порывов которого в некоторых местах достигала 200 км/ч. Были повреждены жилые дома, нарушена работа транспорта, заблокированы дороги из-за поваленных деревьев.

Франция Домингос Киаран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эрдоган больше не будет общаться с Нетаньяху

Эрдоган больше не будет общаться с Нетаньяху

В центре гвинейской столицы произошла перестрелка

Группа террористов атаковала тренировочную базу ВВС в Пакистане

Посла Гондураса в Израиле вызвали на родину для консультаций

Посла Гондураса в Израиле вызвали на родину для консультаций

Почти 130 человек стали жертвами землетрясения в Непале

Что случилось этой ночью: суббота, 4 ноября

Военная операция на Украине

NBC узнал об обсуждении Киевом, ЕС и Вашингтоном возможности переговоров с Россией

Байден продлил чрезвычайное положение по инвестициям в китайские ценные бумаги

Байден продлил чрезвычайное положение по инвестициям в китайские ценные бумаги

Что произошло за день: пятница, 3 ноября

Армянский коньяк будет экспортироваться в ЕС под брендом Armenian brandy

Армянский коньяк будет экспортироваться в ЕС под брендом Armenian brandy
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });