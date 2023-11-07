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В департаменте Па-де-Кале объявлен "красный" уровень опасности из-за наводнений

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В департаменте Па-де-Кале на севере Франции в коммунах по берегам речек Аа и Лиан объявлен красный уровень погодной опасности 7 ноября из-за риска паводка, сообщает BFM TV.

В реках региона уровень воды продолжает подниматься после ливней, которые принесли ураганы "Киаран" и "Домингос". Во время урагана "Киаран" 2 ноября уровень воды в реке Лиан достиг 5,13 м, Franceinfo назвало это историческим рекордом. В связи с проливными дождями, обрушившимися накануне на Па-де-Кале, в ночь на вторник вода, по сообщению местной префектуры, поднялась до 5,25 м, и прогнозируется подъем уровня в течение дня до 5,6 м.

Минувшей ночью выпало до 55 мм осадков, и река вышла из берегов. Многие коммуны департамента оказались разрезанными надвое, часть дорог залита водой. В 33 коммунах закрыты школы.

Подъем воды в реке А также ощутимо превысил рекордные показатели, зафиксированные во время сильного наводнения 2002 года. Местные власти предупреждают о возможности "очень разрушительных последствий".

В 36 коммунах бассейна реки Аа и в 33 коммунах бассейна Лианы отменены занятия в школах. Жителям департамента советуют по возможности не выходить из дома и не садиться за руль, поскольку многие дороги затоплены.

По данным главы МВД Жеральда Дарманена на утро 7 ноября, травмы из-за наводнений получили семь человек. Ведомство мобилизовало более 1500 пожарных для оказания помощи населению пострадавших районов.

Наводнение в Милане

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МВД Па-де-Кале Франция Лиана Аа
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