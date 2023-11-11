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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:50

Что случилось этой ночью: суббота, 11 ноября

Расширение перечня иноагентов, перехват украинских БПЛА над Смоленской и Московской областями, заявление Израиля о захвате ключевых позиций в Газе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минюст обновил список иноагентов. В перечень включили журналиста Сергея Колдобского, историка Алексея Малова, издание об экологии "Кедр.медиа" и проект "Гроза".

- Силы ПВО перехватили два украинских БПЛА над Смоленской и Московской областями. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в его регионе никто не пострадал.

- Израильские военные заявили о захвате ключевых позиций в Газе. По их данным, были уничтожены командный пункт ХАМАС, туннели, установки, с которых запускали ракеты, а также ликвидированы 150 боевиков группировки.

- Байден на встрече с Си Цзиньпином выразит обеспокоенность действиями Китая близ Тайваня. Кроме того, лидеры обсудят, среди прочего, возможность восстановления каналов связи между военными двух стран.

- Саудовский кронпринц впервые публично осудил действия Израиля в секторе Газа. "Мы подчеркиваем необходимость положить конец этой войне и насильственному перемещению граждан", - заявил Мухаммед бин Салман.

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