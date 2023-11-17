Страны-доноры и ООН встревожены нарастающим кризисом в Судане

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - США, Великобритания и Норвегия, оказывающие экономическую помощь Судану, выступили с осуждением насилия и нарушений прав человека в ходе конфликта в этой стране, особенно в Дарфуре.

"Норвегия, Соединенное Королевство и США ("Тройка") осуждают усиливающееся насилие и нарушения прав человека в Судане, особенно атаки Сил быстрого реагирования (СБР) в провинциях Западный, Центральный и Южный Дарфур", - говорится в их заявлении.

Речь идет о насилии против неарабского населения, об убийствах лидеров общин, неправомерных задержаниях. США, Британия и Норвегия подчеркнули, что военного решения конфликта нет, призвали ведущих бои СБР и суданских военных не позволить Судану расколоться по этническому признаку, не вовлекать в боевые действия посторонние силы, вступить в диалог для прекращения огня и обеспечения поставок гуманитарной помощи.

Устойчивое решение конфликта возможно лишь при формировании гражданского правительства, считают страны-доноры.

Помощник генсека ООН по Африке Марта Ама Акьяа Поби заявила в СБ ООН, что ситуация в Судане, в том числе в Дарфуре, ухудшается. Она напомнила, что с 26 октября по 4 ноября отряды СБР захватили базы суданской армии в Ньяле - административном центре провинции Южный Дарфур, базы в Центральном Дарфуре, в Эль-Генейне - столице провинции Западный Дарфур. При этом стороны конфликта осуществляют неизбирательные удары, целенаправленно атакуют мирное население.

По ее словам, бои также перекинулись на провинции Эль-Гезира, Белый Нил, Западный Кордофан.

Ранее также стало известно, что суданское правительство направило в ООН письмо с решением прекратить деятельность Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане.

16 ноября Economist привел мнение аналитиков, которые считают, что СБР постепенно берут верх в конфликте с ВС Судана, и в частности, ведут успешное наступление в регионе Дарфур. В частности, СБР стягивают силы с севера и юга к Эль-Фаширу - центру провинции Северный Дарфур. The Economist пояснял, что если СБР захватят Эль-Фашир, то возьмут под контроль регион Дарфур в целом и получат контроль над ключевым путем поставок оружия и топлива из соседней Ливии.

Вооруженный конфликт между суданскими военными и СБР продолжается в Судане с 15 апреля. Точные цифры погибших неизвестны. Свои дома были вынуждены покинуть примерно 6,3 млн человек, а 1,4 млн бежали из страны.