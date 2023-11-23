Правительство Армении выделило почти $5 млн на помощь переселенцам из Карабаха

Эти деньги пойдут на покрытие первичных социальных расходов

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Армении выделило 2 млрд драмов (около $4,98 млн) на покрытие первичных социальных расходов вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Решение было принято в ходе заседания правительства в четверг.

"Речь идет о выделении каждому человеку в ноябре-декабре по 50 тысяч драмов (около $125 - ИФ). Бенефициарами этой программы станут 40 тысяч человек", - пояснил министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян.

Он отметил, что данной финансовой поддержкой могут воспользоваться также бенефициары, получившие единовременную выплату в размере 100 тысяч драмов (около $250).

"Программа не распространяется на тех, у кого по состоянию на 2 октября на банковских счетах было более 2 млн драмов (около $4989 - ИФ), а также на лиц, зарегистрированных в Государственном регистре населения Республики Армения до 19 сентября, лиц, отсутствующих в Армении, или тех, кто по состоянию на 15 ноября проживает в отелях и гостевых домах. Поддержка оказывается на основании единовременного электронного заявления, а выплаты будут осуществляться через банки исключительно безналичным способом", - отметил Мкртчян.

Он добавил, что на данный момент 108 336 человек получили единовременную выплату в размере 100 тысяч драмов (около $250).