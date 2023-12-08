Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Кэмерон пообещал существенную поддержку Украине в ближайшие два года

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Британское правительство еще не согласовало бюджет на помощь Украине в 2024 и 2025 гг., но обязательно это сделает, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Мы еще не решили по поводу 2024 и 2025 годов. Но нет сомнений, что мы выделим настолько существенную помощь, насколько это будет возможно", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Кэмерон также выразил мнение, что Конгресс США согласится выделить запрошенные Белым домом дополнительные средства для Киева.

МИД Великобритании Дэвид Кэмерон Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индонезия может ввести безвизовый въезд для российских туристов

Глава Евросовета приветствовал договоренности между Баку и Ереваном

Сын члена военного кабинета министров Израиля погиб в секторе Газа

Армения и Азербайджан подтвердили намерение заключить мирный договор

Армения и Азербайджан подтвердили намерение заключить мирный договор

Что произошло за день: четверг, 7 декабря

Генпрокуратура РФ попросила Канаду экстрадировать бывшего эсэсовца Гунько

Институт цвета Pantone назвал цвет 2024 года

Институт цвета Pantone назвал цвет 2024 года

Совет Федерации ратифицировал реструктуризацию части госдолга Белоруссии

Великобритания ввела санкции в отношении двух россиян по обвинению в кибератаках

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });