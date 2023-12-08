Кэмерон пообещал существенную поддержку Украине в ближайшие два года

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Британское правительство еще не согласовало бюджет на помощь Украине в 2024 и 2025 гг., но обязательно это сделает, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Мы еще не решили по поводу 2024 и 2025 годов. Но нет сомнений, что мы выделим настолько существенную помощь, насколько это будет возможно", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Кэмерон также выразил мнение, что Конгресс США согласится выделить запрошенные Белым домом дополнительные средства для Киева.