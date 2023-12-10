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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В ХАМАС заявили, что не будут отпускать заложников без переговоров

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Представитель военного крыла движения ХАМАС Абу Обейда заявил, что ни один заложник не будет освобожден из сектора Газа, пока не будут выполнены требования группировки.

"Ни один враг (...) не сможет получить своих заключенных живыми без обмена заключенными, без переговоров и без выполнения требований палестинского сопротивления", - приводят ближневосточные СМИ слова Обейды. Считается, что ХАМАС все еще удерживает свыше сотни заложников.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления.

ХАМАС Израиль сектор Газа
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