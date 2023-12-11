Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Эксперты сообщили об изменениях в логистике из-за атак на суда в Красном море

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Транспортные компании начали перенаправлять суда из ближневосточного региона на фоне участившихся атак в Красном море и Аденском заливе, пишет S&P Global Commodity Insights со ссылкой на источники в отрасли.

Некоторые компании стараются вообще не отправлять суда в регион, вместо этого выбирая маршрут вокруг Африки, который увеличивает время в пути примерно на две недели и повышает объем вредных выбросов, отметил генеральный секретарь отраслевой группы Baltic and International Maritime Council (BIMCO) Дэвид Лусли.

Риски для судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, через который проходит около 10% мировых морских поставок нефти, возросли на фоне войны Израиля с группировкой ХАМАС. Йеменские хуситы выразили свою поддержку палестинцам и неоднократно атаковали суда в проливе.

Это привело к росту стоимости фрахта танкеров в регионе, а также цен на страховку судов, сказал Лусли.

"Нападения являются вопиющим нарушением международного и морского права со стороны военизированных формирований в Йемене, - говорится в заявлении Международной палаты судоходства. - Палата твердо убеждена, что хорошо развитая структура морской безопасности в регионе должна по-прежнему максимально использоваться для того, чтобы суда и их экипажи не становились жертвами подобной агрессии".

Йемен ХАМАС Красное море Африка S&P Global Commodity Insights Дэвид Лусли BIMCO
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Финляндия намерена открывать границу с РФ поэтапно, если ситуация нормализуется

Финляндия намерена открывать границу с РФ поэтапно, если ситуация нормализуется

Премьер Индии приветствовал решение суда по отмене автономии Джамму и Кашмира

Осужденный племянник Назарбаева попросил об условно-досрочном освобождении

На севере Китая из-за снегопада прервано движение поездов, закрыты дороги

На севере Китая из-за снегопада прервано движение поездов, закрыты дороги

Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря

Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря

Brent подорожала до $76,36 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 декабря

Дефляция в Китае в ноябре составила 0,5% и обновила 3-летний максимум

Уолл-стрит выросла в пятницу, Dow завершил в плюсе 6-ю неделю подряд

Трамп решил отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве

Трамп решил отказаться от дачи показаний по делу о мошенничестве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });