Эксперты сообщили об изменениях в логистике из-за атак на суда в Красном море

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Транспортные компании начали перенаправлять суда из ближневосточного региона на фоне участившихся атак в Красном море и Аденском заливе, пишет S&P Global Commodity Insights со ссылкой на источники в отрасли.

Некоторые компании стараются вообще не отправлять суда в регион, вместо этого выбирая маршрут вокруг Африки, который увеличивает время в пути примерно на две недели и повышает объем вредных выбросов, отметил генеральный секретарь отраслевой группы Baltic and International Maritime Council (BIMCO) Дэвид Лусли.

Риски для судоходства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, через который проходит около 10% мировых морских поставок нефти, возросли на фоне войны Израиля с группировкой ХАМАС. Йеменские хуситы выразили свою поддержку палестинцам и неоднократно атаковали суда в проливе.

Это привело к росту стоимости фрахта танкеров в регионе, а также цен на страховку судов, сказал Лусли.

"Нападения являются вопиющим нарушением международного и морского права со стороны военизированных формирований в Йемене, - говорится в заявлении Международной палаты судоходства. - Палата твердо убеждена, что хорошо развитая структура морской безопасности в регионе должна по-прежнему максимально использоваться для того, чтобы суда и их экипажи не становились жертвами подобной агрессии".