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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Боррель заявил, что сейчас не время сокращать поддержку Украины

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Странам Евросоюза следует увеличить объемы помощи Киеву, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Сейчас не время ослаблять нашу поддержку Украины. Наоборот, сейчас время - увеличить ее", - сказал Боррель журналистам перед заседанием глав МИД стран ЕС.

Говоря об Украине, он добавил, что министры иностранных дел на встрече обсудят "обязательства ЕС в сфере безопасности". Боррель отметил, что результаты будут представлены на саммите ЕС 14-15 декабря.

Встреча глав МИД ЕС проходит на фоне разногласий среди членов ЕС относительно выделения Украине 20 млрд евро военной помощи на четыре года. Государства-члены ЕС также не утвердили пока восьмой транш помощи Киеву в 500 млн евро по линии Европейского фонда мира.

ЕС Жозеп Боррель Украина
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