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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Большинство депутатов польского сейма поддержали правительство Дональда Туска

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты польского сейма (нижней палаты парламента) во вторник выразили доверие правительству Дональда Туска, сообщает польская радиостанция РМФ.

"За" высказались 248 депутатов, против - 201, воздержавшихся не было.

Голосование прошло после того, как в понедельник большинство депутатов выразили недоверие правительству Матеуша Моравецкого (партия "Право и справедливость") и поддержали инициативу, в соответствии с которой правительство страны сформирует лидер оппозиции Дональд Туск.

Ранее во вторник Туск представил в сейме программу своего правительства, обсуждение программы было осложнено инцидентом: депутат от ультраправой партии "Конфедерация свободы и независимости" Гжегож Браун загасил из огнетушителя выставленные в здании ханукальные свечи.

В связи с этим инцидентом представители ряда фракций в сейме выступили с предложениями отложить обсуждение доверия правительству Туска до среды, однако было принято решение продолжить дискуссии.

Ожидается, что Туск и члены его правительства в среду принесут присягу.

Дональд Туск Матеуш Моравецкий Польша
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