Глава Пентагона считает, что атаки хуситов требуют международного ответа

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Атаки йеменских повстанцев-хуситов на коммерческие суда являются международной проблемой, а не только американской, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции с министром обороны Израиля Йоавом Галантом в Тель-Авиве.

"И я хочу напомнить, что это не только проблема США, это международная проблема", - сказал Остин.

"И поэтому она заслуживает международного ответа", - отметил он, добавив, что работает именно в этом направлении.

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

17 декабря администрация Суэцкого канала сообщала, что всего с 19 ноября 55 судов приняли решение изменить маршруты следования так, чтобы они не проходили через канал.

Издание The War Zone со ссылкой на представителя Пентагона сообщало, что в ходе ближневосточного турне, начавшегося в воскресенье, Остин объявит о планах проведения операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны йеменских мятежников.

Politico, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower прибыла в район Аденского залива к югу от Йемена для поддержки американских ответных мер на атаки повстанцев.