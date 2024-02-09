Еврокомиссия отметила прогресс на пути вступления Украины в ЕС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) подтвердили, что в процессе вступления в ЕС Украине надлежит пройти все необходимые этапы и при этом отметили ее успехи на европейском пути.

"Совершенно очевидно, что не существует возможного сокращения процесса вступления в Европейский союз. Мы повторяли это: данный процесс основывается на достижениях. И в отчетах можно видеть, какие усилия уже предприняты Украиной, чтобы добиться этого вступления", - заявила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Ана Писонеро.

По ее словам, несмотря на ситуацию, в которой находится эта страна, можно только подтвердить, что, по мнению Еврокомиссии, "достигнутый прогресс впечатляет".

Пресс-секретарь сообщила, что в ближайшие недели ЕК сможет представить для рассмотрения государствам-членам свою редакцию порядка переговоров ЕС с Украиной.

В декабре прошлого года страны Евросоюза приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры об их вступлении в ЕС.