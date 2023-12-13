Axiom Space наметила полет частной космической миссии к МКС на 9 января

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Полет третьей миссии частных астронавтов компании Axiom Space на Международную космическую станцию - Ax-3 - запланирован на 9 января 2024 года, сообщила компания.

Астронавты отправятся к станции на пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Он будет запущен на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon-9 со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

В экипаж входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который будет исполнять обязанности командира экипажа, а также итальянец Вальтер Вилладеи (пилот), швед Маркус Вандт (специалист миссии) и Альпер Гезеравджы (специалист миссии), который станет первым астронавтом в истории Турции.

Они проведут на МКС 14 дней, в течение которых будет работать вместе с действующим экипажем станции.

Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.

Полет экипажа второй миссии компании Ax-2 к МКС состоялся в мае 2022 года.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.