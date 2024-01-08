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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В ЕС обещали не допустить обхода третьими странами санкций против России

В ЕС обещали не допустить обхода третьими странами санкций против России
Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии следят за тем, чтобы не было обхода санкций ЕС против РФ третьими странами, заявил официальный представитель ЕК Дэниел Шеридан Ферри.

"Мы не прекращаем усилий, чтобы не осуществлялся экспорт (в РФ) боеприпасов или товаров, поступающих в места боевых действий", - сказал Ферри на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что факты обхода санкций известны, ЕК "круглосуточно работает, чтобы избегать этого".

В свою очередь, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что "возможное снабжение России оружием из Северной Кореи может расцениваться как нарушение ооновских резолюций и санкций, введенных ООН". "Мы относимся к этому очень серьезно и обсуждаем это с нашими европейскими партнерами и в ЕС, и решительно осуждаем такие действия", - сказал Стано.

Российская сторона ранее опровергла сообщения о поставках оружия из КНДР, указав, что подобная информация не основывается на доказательствах.

ЕК ЕС КНДР Европейский союз Петер Стано Дэниел Шеридан Ферри
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