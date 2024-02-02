Следствие не выявило признаков диверсии при взрыве на ТЭЦ в Бишкеке

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - По факту аварии на ТЭЦ Бишкека городская прокуратура возбудила уголовное дело, признаков теракта следствие не выявило, сообщила Генеральная прокуратура Киргизии.

По версии следствия, ночной взрыв на ТЭЦ произошел из-за того, что должностные лица ненадлежащим образом исполняли служебные обязанности, и из-за несоблюдения правил безопасности.

Дело расследуется по статьям 245 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций), 317 (нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов) и 337 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Киргизии. Расследовать его будет Госкомитет национальной безопасности.

"В произошедшем признаки террористического акта и диверсии не усматриваются", - отметили в прокуратуре.

Взрыв спровоцировало скопление газов или угольной пыли, по предварительной версии МЧС.

"Мы думали, что взрыв произошел в котле №14. Но, предварительно, выяснили, что скопление газов или угольной пыли спровоцировало взрыв на шахте", - сказал журналистам глава ведомства Бообек Ажикеев и добавил, что котлы теплоцентрали не разрушены.

"Предохранительные клапаны сработали и сохранили котлы в целости. По крайней мере, обломков, трещин и подтеков нет", -отметил Ажикеев.

Глава Минэнерго страны Таалайбек Ибраев сообщил, что теплоснабжение Бишкека постараются восстановить до конца дня 2 февраля.

По информации "Бишкектеплосети", в настоящее время ТЭЦ несет нагрузку в 217 МВт. В работу подключены два котла и один турбоагрегат. ТЭЦ выдает в тепловые сети горячую воду 48 градусов.

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил агентству "Кабар", что авария произошла на старом оборудовании ТЭЦ, которое работает с 1961 года.

"За $386 млн, которые потрачены на модернизацию части теплоцентрали, можно было построить новую ТЭЦ. Сейчас я поручил полностью модернизировать теплоцентраль. Конечно, потребуется много денег, но мы их найдем", - сказал он.

Взрыв на ТЭЦ произошел в ночь на 2 февраля. Минздрав Киргизии сообщал о пяти пострадавших.