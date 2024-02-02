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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Российские специалисты помогут выяснить причину взрыва на ТЭЦ в Бишкеке

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Для выяснения причин аварии на теплоцентрали в Бишкек прибыли специалисты из России, сообщил через пресс-службу премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров.

Он провел очередное заседание оперативного штаба, на котором было доложено, что более ста строителей начали работу по восстановлению поврежденных строений ТЭЦ.

Жапаров дал ряд поручений государственным профильным органам и мэрии столицы, в том числе, обеспечить медицинские учреждения, реабилитационные центры и другие социальные объекты соответствующим уровнем тепла.

Взрыв на ТЭЦ Бишкека произошел в ночь на 2 февраля. Пострадали пять человек.

Случившееся расследуют как результат нарушения правил безопасности и ненадлежащее исполнение должностных полномочий. Признаков теракта или диверсии следствие в произошедшем не усмотрело. В МЧС Киргизии заявили, что котлы ТЭЦ не пострадали, взрыв произошел в шахте и его, вероятно, спровоцировало скопление газов или угольной пыли. Президент Садыр Жапаров отметил, что на шахте работает оборудование 1961 года, оно устарело.

После взрыва весь Бишкек остался без горячей воды, отопления не было в южных микрорайонах.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия готова помочь Киргизии в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ.

Акылбек Жапаров Бишкек Садыр Жапаров Киргизия Михаил Мишустин
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