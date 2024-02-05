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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

В Иране начали строительство четвертого ядерного реактора в Исфахане

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Иране началось строительство четвертого ядерного реактора в исследовательском центре в Исфахане, сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами.

5 февраля началась заливка бетона в фундамент для исследовательского реактора.

Ядерный исследовательский центр уже снабжен тремя реакторами. Таким образом, новый реактор мощностью в 10 мВт станет четвертым и будет служить, в частности для испытаний ядерного топлива и материалов.

Ранее Эслами заявлял, что этот проект - "полностью иранский, и он замкнет цепочку исследований, оценки, тестирования и обеспечения производства ядерной энергии в Иране".

В 2015 году Иран и страны "шестерки" посредников - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Дональд Трамп Иран ООН СВПД Исфахан Мохаммад Эслами
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