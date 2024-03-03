Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Монголии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в воскресенье в западной части Монголии примерно в 340 км от границы с Россией, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 00:08 по Москве землетрясения находился примерно в 26 км юго-восточнее населенного пункта Чулуут и примерно в 336 км к югу от озера Хубсугул, находящегося на юго-западе Байкальской рифтовой зоны.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 7,6 балла по шкале MSK-64.

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия), на северо-востоке - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Усиление сейсмической активности Байкальского рифта наблюдалось в 2020 - 2022 годах, затем, после некоторого спада в конце 2023 года в этой зоне было зафиксировано несколько сильных землетрясений.