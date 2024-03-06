Мишель Обама может принять участие в предвыборной кампании Байдена

Сама она выдвигаться в президенты не планирует, заявил ее офис

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Мишель Обама не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост президента США в ноябре, сообщили NBC News в офисе бывшей первой леди США. Однако источники телеканала допускают, что она может помочь президенту Джо Байдену в его предвыборной кампании.

Мишель Обама не раз заявляла, что не планирует выдвигаться в президенты, напомнила директор по коммуникациям офиса Мишель Обамы Кристал Карсон: "Миссис Обама поддерживает кампанию по переизбранию президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис".

Источники NBC говорят, что команда жены экс-президента согласилась на переговоры об участии в предвыборной кампании Байдена.

Ранее член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин и сенатор от штата Техас Тед Круз заявили, что Мишель Обама может заменить Байдена на ноябрьских президентских выборах из-за низкого уровня популярности действующего президента США и роста опасений из-за его почтенного возраста.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.