Минский суд ликвидировал частное информагентство "БелаПАН"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Экономический суд Минска по иску прокуратуры ликвидировал информационное агентство "БелаПАН", сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Белоруссии в понедельник.

"По результатам рассмотрения дела решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение не обжаловано и не опротестовано, вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что ряд сотрудников агентства в 2021 г. решением Комитета госбезопасности Белоруссии признаны экстремистским формированием, их деятельность была запрещена. Информагентство было включено в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

По информации прокуратуры, были выявлены "неоднократные и грубые нарушения налогового законодательства, а также законодательства о государственном социальном страховании", "факты неуплаты значительной суммы задолженности по обязательным платежам в бюджет за период с 2014 по 2021 годы: более 590 тыс. белорусских рублей перед Фондом социальной защиты населения и свыше 417 тыс. рублей перед инспекцией МНС (Министерство по налогам и сборам - ИФ) Республики Беларусь по Первомайскому району г. Минска".

"БелаПАН" - частное белорусское информационное агентство, созданное в 1991 г.

В октябре 2022 года был осужден ряд сотрудников "БелаПАНа". Андрея Александрова приговорили к 14 годам заключения, Ирину Злобину - к девяти годам, Дмитрия Новожилова - к шести. Все они были приговорены к денежным штрафам. Кроме того, к четыре года лишения свободы получила Ирина Левшина.

Александрову и Злобиной инкриминировали подготовку не менее 260 человек для участия в "групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок". Фигуранты оплачивали административные штрафы, счета за питание в местах содержания и отбывания административных арестов, услуги адвокатов, которые участвовали в административных и уголовных процессах и оказывали иную юридическую помощь.

Александров и Новожилов обвинялись в уклонении от уплаты ЗАО "БелаПАН" налогов при упрощенной системе налогообложения в период с 2015 по 2020 год и подоходного налога с физических лиц за февраль 2015 года - апрель 2021-го "путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений". Это повлекло причинение государству ущерба в размере около 450 тыс. белорусских рублей. Александрова, Новожилова и Левшину признали виновными в "создании экстремистского формирования и руководстве им".

Журналист и медиаменеджер Андрей Александров, а также его девушка Ирина Злобина были задержаны в январе 2021 г. по подозрению в финансировании протестной деятельности в Белоруссии. Александров ранее являлся топ-менеджером "БелаПАНа", затем снимал в помещении агентства офис. Главный редактор и директор информагентства Ирина Левшина и бывший директор агентства Дмитрий Новожилов были задержаны 18 августа 2021 г. по подозрению в организации грубых нарушений общественного порядка.