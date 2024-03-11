Постпреды ЕС намерены 13 марта согласовать санкции в связи со смертью Навального

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Постпреды стран ЕС 13 марта планируют согласовать санкции против РФ в связи со смертью Алексея Навального, сообщает в понедельник портал EUobserver со ссылкой на проект документа.

По данным EUobserver, под санкции попадут 35 человек, а также две исправительные колонии, в которых он содержался.

Ранее агентство Bloomberg также сообщало, что ЕС готовит новые санкции в связи со смертью Навального.

16 февраля управление ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило на своем сайте о смерти Навального, отбывавшего наказание в ИК-3 в Харпе. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Реанимационные мероприятия положительных результатов не дали. Похоронили Навального 1 марта на Борисовском кладбище Москвы.

5 марта глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Навальный умер естественной смертью.