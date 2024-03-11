Трамп назвал Facebook врагом американцев

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что считает Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) врагом для американцев, сообщил телеканал CNBC.

"Я считаю Facebook врагом людей", - сказал Трамп в интервью телеканалу. "Я думаю, Facebook очень плохо влияет на нашу страну, особенно когда речь заходит о выборах", - добавил он.

Так он отреагировал на усилия нынешней администрации США заблокировать приложение китайского производства TikTok, от чего может выиграть Facebook.

CNBC напоминает, что законодатели США активизируют усилия по устранению обеспокоенности вокруг TikTok. Так, они предлагают либо отказ компании ByteDance от TikTok, либо полный запрет приложения. Действующий президент Джо Байден также заявил, что подпишет законопроект о запрете приложения, если Конгресс США его примет.

TikTok, принадлежащий ByteDance, за последние несколько лет приобрел огромную популярность.

В 2020 году администрация Трампа пыталась удалить TikTok из магазинов приложений в США из-за опасений угроз национальной безопасности. Впоследствии Трамп распорядился, чтобы ByteDance продала TikTok в течение 90 дней. В сентябре того года ByteDance согласовала сделку с Oracle и Walmart, предусматривающую выделение операций TikTok в новую компанию - TikTok Global. Однако дальнейший процесс одобрения сделки властями США застопорился.

В конце 2022 года Конгресс одобрил законопроект, запрещающий использование TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства. В феврале 2023 года Белый дом предоставил всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить китайское приложение со всех правительственных устройств.

По мнению американских властей, власти КНР могут использовать приложение для сбора личных данных американцев. TikTok насчитывает более 100 млн пользователей в США.