ЕС исключил из санкционного списка экс-главу "Яндекса" Аркадия Воложа

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз исключил из санкционного списка бывшего главу "Яндекса" Аркадия Воложа, соответствующий документ опубликован в среду в официальном журнале ЕС.

Помимо него из списка исключили бывшего вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца, а также бизнесмена из Словакии и главу европейского отделения мотоклуба "Ночные волки" Йозефа Хамбалека. Причины этого решения в документе не уточняются.

Кроме того, из перечня исключены еще девять лиц, которые скончались.

Решение об исключении этих лиц из списка вступает в силу на следующий день после публикации в журнале ЕС, отмечается в документе.

Евросоюз ввел санкции против Воложа в июне 2022 года.