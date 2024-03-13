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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

ЕС исключил из санкционного списка экс-главу "Яндекса" Аркадия Воложа

ЕС исключил из санкционного списка экс-главу "Яндекса" Аркадия Воложа
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз исключил из санкционного списка бывшего главу "Яндекса" Аркадия Воложа, соответствующий документ опубликован в среду в официальном журнале ЕС.

Помимо него из списка исключили бывшего вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца, а также бизнесмена из Словакии и главу европейского отделения мотоклуба "Ночные волки" Йозефа Хамбалека. Причины этого решения в документе не уточняются.

Кроме того, из перечня исключены еще девять лиц, которые скончались.

Решение об исключении этих лиц из списка вступает в силу на следующий день после публикации в журнале ЕС, отмечается в документе.

Евросоюз ввел санкции против Воложа в июне 2022 года.

ЕС Яндекс Аркадий Волож
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