Документ о реформах правил расширения ЕС запланировали обнародовать 20 марта

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) может опубликовать документ о реформах, которые должны предшествовать принятию в ЕС новых стран, включая Украину и Молдавию, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников.

"Этот документ планируют опубликовать в среду, на следующий день после того, как на Совете ЕС по общим вопросам его, предположительно, обсудят", - говорится в публикации.

По данным собеседников Politico, ЕК планировала обнародовать документ в феврале. Однако этого не произошло, и позднее его положения значительно смягчили. Источники отметили, что несколько стран попросили ЕК уделить меньше внимания финансовым последствиям расширения ЕС и необходимым институциональным реформам.

Европейские дипломаты отмечают, что реальные обсуждения будут проходить после намеченных на июнь выборов в Европарламент. По их итогам назначат первых лиц в главных институтах ЕС, в том числе, в ЕК.

Издание поясняет, что ЕС не хочет придавать огласке детали принятия в союз новых стран на фоне недовольства фермеров, которые выступают против повышения налогов и роста цен, а также против импорта дешевой сельхозпродукции из третьих государств. "ЕС предпочитает продолжать работу по подготовке к последующей интеграции Украины, Молдавии и ряда стран Западных Балкан в тайне, особенно из-за того, что это может опосредованно повлиять на фермеров", - сообщило Politico, ссылаясь на официальных лиц ЕС.

"Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров - не то, о чем хотелось бы оповещать в слоганах предвыборной кампании", - приводит издание слова одного из собеседников, который комментировал выборы в Европарламент.

Выборы в Европарламент запланированы на 6-9 июня. В конце июня европейские лидеры согласуют стратегическую повестку для следующего состава Еврокомиссии, в том числе, по внутриевропейским реформам.