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Глава Минфина Израиля призвал не идти на уступки ХАМАС в соглашении о заложниках

Глава Минфина Израиля призвал не идти на уступки ХАМАС в соглашении о заложниках
Бецалель Смотрич
Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в воскресенье заявил, что компромиссы на переговорах о возвращении заложников лишь побуждают группировку ХАМАС занимать все более непримиримую позицию.

"Требования к нам быть более гибкими на переговорах, как ранее доказал ход событий, раз за разом, лишь заставляют лидера ХАМАС Яхью Синвара все сильнее ужесточать позицию. Это делает возвращение заложников все более отдаленной перспективой", - приводит его слова The Times of Israel.

"Я призываю премьер-министра (Израиля Биньямина Нетаньяху) стоять твердо перед лицом безответственных требований, которые угрожают государству Израиль и военным целям", - добавил Смотрич.

В последние месяцы родственники заложников и другие граждане не раз блокировали дороги в разных частях Израиля в рамках протестов с требованием вернуть заложников домой. The Times of Israel отмечает, что нынешние заявления Смотрича прозвучали в преддверии четырех дней протестов, которые планируют провести семьи некоторых заложников и оппозиционеры. Некоторые родственники заложников ранее заявляли, что военный способ возвращения похищенных оказался неэффективен.

По некоторым данным, ранее на этой неделе директор разведки "Моссад" Давид Барнеа проинформировал военный кабинет, что сделка по зало‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​жникам с ХАМАС еще возможна, если Израиль будет более уступчивым по теме возвращения палестинцев в их дома на севере сектора Газа, что является требованием ХАМАС.

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Телеканал Channel 12 ранее передавал, что Нетаньяху, Смотрич и министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступают против смягчения позиций на опосредованных переговорах с ХАМАС.

Накануне западные СМИ сообщали, что израильская делегация в воскресенье отправится в Каир для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа; переговорный процесс будет проходить при посредничестве США, Египта и Катара.

В конце прошлой недели Израиль дал согласие на предложение США об обмене 700 палестинских заключенных на 40 израильских заложников. В понедельник ХАМАС отверг предложение. После этого Израиль отозвал свою делегацию из Дохи.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

С 24 ноября 2023 года в Газе действовал режим прекращения огня, во время которого более 100 заложников вернулись в Израиль, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 октября 2023 года – 31 марта 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа ХАМАС
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