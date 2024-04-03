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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

Не менее четырех человек погибли во время землетрясения на Тайване

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Сильнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване унесло жизни по меньшей мере четырех человек, сообщает в среду Associated Press (AP) со ссылкой на тайваньскую спасательную службу.

По данным The New York Times, что 711 человек по всему острову пострадали в результате землетрясения. Местонахождение еще 77 остается неизвестным.

Из-за землетрясения власти острова приостановили движение поездов. Кроме того, из-за повреждений приостановлено движение на одной из наземных линий метро в Тайбэе.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на острове обрушились не менее 26 зданий. Находившиеся в семи из этих зданий люди оказались заблокированными.

В миреЗемлетрясение магнитудой 7,5 произошло близ восточного побережья ТайваняЧитать подробнее

Более 90 тыс. домохозяйств на острове остались без электроснабжения.

К ликвидации последствий землетрясения привлечена армия.

Китайские сейсмологи ранее сообщили, что землетрясение магнитудой 7,3 произошло у побережья тайваньского уезда Хуалянь в 7:58 по местному времени (2:58 по московскому времени) 3 апреля на глубине 12 км. За первым толчком последовали несколько афтершоков магнитудой до шести.

Как отмечает AP, геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,4.

Агентство подчеркивает, что произошедшее землетрясение стало самым мощным на Тайване за последние 25 лет.

В сентябре 1999 года на острове произошло землетрясение магнитудой 7,7, в результате которого погибли 2,4 тыс. человек, еще около 100 тыс. пострадали.

Тайвань
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