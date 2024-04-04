Сирийский военный ранен в результате атаки боевиков в провинции Алеппо

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о ранении сирийского военнослужащего ходе нападения боевиков в провинции Алеппо.

"В результате применения ударного беспилотного летательного аппарата самолетного типа, запущенного террористами по позициям сирийских правительственных сил в районе Талихия провинции Алеппо, ранен один сирийский военнослужащий", - сообщил в четверг замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск в провинциях Алеппо и Латакия со стороны запрещенных в России террористических группировок "Джабхат ан-нусра" и "Исламская партия Туркестана".

Попов также указал на непрекращающиеся нарушения авиацией международной коалиции во главе с США воздушного пространства Сирии.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано пять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей F-16, двумя парами истребителей "Typhoon" и двумя парами штурмовиков А-10 "Thunderbolt"", - добавил представитель ЦПВС.