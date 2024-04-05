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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 08:43

Израиль утверждает, что располагает данными о подготовке Ираном удара по Израилю

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Израиль, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении данные разведки, сообщил США, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по Израилю со своей территории, сообщил портал Axios со ссылкой на израильские источники.

"Израильские официальные лица утверждают, что у них есть разведданные, которые показывают, что Иран может атаковать Израиль со своей территории, используя баллистические ракеты большой дальности, крылатые ракеты или беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Израиль заявил США, что, если Иран предпримет атаку со своей территории, это вызовет решительную реакцию Израиля и выведет нынешний конфликт на другой уровень, сообщили Axios израильские официальные лица.

Портал пишет, ссылаясь на официальных представителей США и Израиля, что вопрос о координации и подготовке к эскалации в результате действий Ирана подробно обсуждался во время телефонного разговора министрами обороны Израиля Йоавом Галантом и США Ллойдом Остином в среду.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании израильского кабинета безопасности в четверг: "Мы будем знать, как защитить себя, и будем действовать в соответствии с основным принципом: кто бы ни причинял или планирует причинить вред нам, мы причиним вред ему", - говорится в заявлении его канцелярии.

Как сообщал Белый дом, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Нетаньяху обсудил угрозы Израилю со стороны Ирана.

"Президент Байден дал ясно понять, что США решительно поддерживают Израиль перед лицом таких угроз", - отметили в Белом доме.

В понедельник сирийские власти сообщили, что Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска. Позже выяснилось, что в результате погибли, в частности, два генерала и пять офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

В КСИР заявили, что в ответ на эту атаку нанесут "смертельные удары" по Израилю.

Как сообщалось, Израиль усиливает меры безопасности в связи с угрозами Тегерана.

По словам официальных лиц, силы обороны Израиля приведены в состояние повышенной готовности, особенно подразделения противовоздушной обороны и разведки. Израильские военные отменили все выходные и отпуска для своих военнослужащих, участвующих в боевых действиях.

Дамаск Израиль Иран Джо Байден США
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