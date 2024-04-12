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Шольц напомнил премьер-министру Грузии о критике в адрес законопроекта об иноагентах

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров в в Берлине с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе на брифинге выразил надежду, грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" не будет принят.

"Данный законопроект, после того как год назад был отозван, вновь без изменений представлен в парламент для рассмотрения. Надеюсь, что грузинский парламент учтет критическую позицию - как нашу, так и грузинского общества. Очень важно сотрудничество в Грузии правительства с оппозицией", - сказал Шольц.

Кобахидзе на этом же брифинге заявил, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" отвечает всем принципам демократии, и аналогичный законопроект был поддержан в Брюсселе Еврокомиссией.

"В демократическом обществе альтернативы прозрачности нет. Единственное, что предусматривает наш законопроект - это ежегодная финансовая отчетность неправительственных организаций. За последние годы были два случая, когда неправительственные организации и радикальные оппозиционные партии пытались свергнуть власть насильственным путем. Мы этого допустить не можем", - сказал премьер-министр.

В начале апреля правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" заявила, что повторно инициирует рассмотрение в парламенте законопроекта о прозрачности иностранного влияния на организации. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приветствовал это решение. Президент Саломе Зурабишвили пообещала заветировать законопроект.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" парламент рассматривал уже в 2023 году и одобрил его в первом чтении. После этого в Тбилиси прошли многотысячные акции протеста против принятия этой инициативы, кроме того, законопроект раскритиковали на Западе. На фоне массового протеста законопроект был отозван.

Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе Олаф Шольц Грузия Германия
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