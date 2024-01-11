Турпоток в Израиль в 2023 году сократился на 900 тысяч человек из-за войны

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Израиль в 2023 году недосчитался около 900 тысяч туристов из-за войны с ХАМАС, по итогам года страна приняла 3 млн туристов вместо ожидавшихся 3,9 млн, сообщило Министерство туризма страны.

"По данным центрального статистического бюро Израиля, в 2023 году страну посетили 3 млн туристов со всего мира, что на 13% больше, чем в прошлом году, и на 34% меньше, чем в рекордном 2019. До 7 октября предполагалось, что по итогам года страну посетят около 3,9 миллиона туристов, и турпоток приблизится к допандемийному. Однако после обострения конфликта между Израилем и Палестиной количество въезжающих в Израиль туристов значительно сократилось: в последнем квартале 2023 года прибыло 180 тысяч человек, тогда как ожидалось около 900 тысяч", - сказано в пресс-релизе.

Россия заняла четвертое место по числу посетивших Израиль туристов, в Израиле побывало 158,5 тысячи россиян, что на 3% меньше, чем в 2022 году, и на 50% меньше, чем в 2019 году. Так же в топ-5 вошли США (853 тысяч туристов), Франция (216 тысяч), Великобритания (185 тысяч) и Германия (155 тысяч).

"Ситуация обнадеживает: хотя некоторые туристы отложили путешествие из-за войны, многие не отменили бронирования и ждут подходящего времени для поездки. Израиль, как туристическое направление, может многое предложить. Мы с нетерпением ждем возможности снова приветствовать путешественников в нашей стране", - заявил министр туризма Хаим Кац.

По данным министерства, в 2023 году 36% путешественников приехали с целью туризма и осмотра достопримечательностей, 20% - в паломнические туры. Половина всех туристов - христиане, 24% - иудеи. Средние расходы одного туриста без учета стоимости авиабилетов составили: 6 005 шекелей (145 520 рублей).