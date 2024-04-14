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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Саудовская Аравия призвала Иран и Израиль к сдержанности

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - МИД Саудовской Аравии выразил обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в регионе, указав на возможность тяжелых последствий, выдержки из заявления приводит телеканал CNN.

"Министерство подтверждает позицию королевства, призывает к сдержанности и отмечает необходимость предотвращения дальнейшего углубления кризиса, который может повлечь тяжелые последствия", - говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

В Эр-Рияде считают, что "СБ ООН должен взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности, особенно в этом особо чувствительном регионе".

Израильские СМИ при этом отмечают, что слов осуждения в адрес Тегерана в Эр-Рияде не прозвучало.

Ранее сообщалось, что Иран запустил десятки дронов и ракет в сторону Израиля в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Дамаск Израиль Иран Саудовская Аравия
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