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Нидерланды решили возобновить работу посольства в Тегеране

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Нидерланды приняли решение с 16 апреля возобновить работу своего посольства в Тегеране, передают в понедельник западные СМИ.

При этом Нидерланды не исключили повторного закрытия посольства, если ситуация с безопасностью изменится.

"Безопасности представительства будет уделяться пристальное внимание, и в будущем не исключается повторное закрытие", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны, которое приводят СМИ.

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Посольство закрывалось на выходных - перед серией иранских ударов по Израилю.

Кроме того, в понедельник крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa пообещал в скором времени возобновить рейсы в израильский Тель-Авив, в столицу Иордании Амман и в иракский город Эрбиль. Ранее перелеты в эти города были остановлены из-за напряженности в регионе.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари утверждал, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, перехвачены израильскими средствами ПВО.

Нидерланды Иран Тегеран
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