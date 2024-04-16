Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

WSJ сообщила о передаче Саудовской Аравией и ОАЭ разведданных США и Израилю

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия и ОАЭ предоставили разведданные, сыгравшие роль в отражении атаки Ирана на Израиль, однако не открыли свое воздушное пространство для американских и израильских военных, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в арабских странах.

По словам собеседников издания, Саудовская Аравия и ОАЭ они отказали США и Израилю в просьбе позволить использовать их воздушное пространство для перехвата ракет и дронов, отметили официальные лиц.

WSJ считает, что ночь на 14 апреля показала, насколько непросто Эр-Рияду и Абу-Даби балансировать между их важнейшим партнером в сфере безопасности - США; Ираном, а также Израилем, с которым Саудовская Аравия и ОАЭ стали ближе за последние годы. К тому же ранее королевство и эмираты отказались открыто участвовать в морской коалиции под эгидой США против хуситов. Обе страны, как и Кувейт, не разрешили Пентагону использовать базы на своих территориях для ударов по хуситам.

Кроме того, по данным от арабских стран и ливанского движения "Хезболла", за последние недели представители Эр-Рияда и Абу-Даби встречались с членами "Хезболлы" в попытках смягчить нынешний обмен ударами между движением и Израилем, который идет одновременно с боевыми действиями в секторе Газа. Высокопоставленный представитель саудовских властей разъяснил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман не хочет, чтобы конфликт в регионе отвлек его от планов трансформировать экономику королевства.

"Эта война и нынешняя эскалация представляют серьезный риск для его планов. Мухаммед бен Салман знает: страны Персидского залива станут первыми, кого затронет расширение войны", - отметил саудовский чиновник.

Собеседники WSJ также заявили, что, если в предстоящие недели США окажутся сильнее вовлечены в прямую конфронтацию с Ираном, правительства арабских стран будут, скорее, иметь меньше возможностей для маневра.

Накануне газета сообщала со ссылкой на неназванных чиновников, что контрмеры против иранской атаки на Израиль завершились успехом, в том числе благодаря стремлению США создать региональный альянс с участием Израиля и арабских стран в сфере противовоздушной обороны.

Израиль Иран ОАЭ США Кувейт Хезболла Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады в Париже

В Древней Олимпии зажгли огонь летней Олимпиады в Париже

РФ не получала от Франции приглашения на 80-летие высадки союзников в Нормандии

В Копенгагене рухнул шпиль загоревшегося здания фондовой биржи

В Копенгагене рухнул шпиль загоревшегося здания фондовой биржи

Что случилось этой ночью: вторник, 16 апреля

Палата представителей рассмотрит на этой неделе отдельный законопроект о помощи Киеву

Палата представителей рассмотрит на этой неделе отдельный законопроект о помощи Киеву

Байден отказался давать показания в Конгрессе США в рамках дела по импичменту

Полиция в Тбилиси задержала 14 демонстрантов

Спецназ прибыл к парламенту Грузии, где оппозиция протестует против закона об иноагентах

Спецназ прибыл к парламенту Грузии, где оппозиция протестует против закона об иноагентах

Что произошло за день: понедельник, 15 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });