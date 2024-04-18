Часть застрявших в ОАЭ российских туристов вернется домой в ближайшее время

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Количество выполняемых рейсов из аэропорта Дубая начало увеличиваться, из 5 тысяч находящихся там российских туристов 2 тысячи вылетят в РФ в четверг, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Всего с задержками и отменами рейсов за 16 и 17 апреля вследствие подтопления аэропорта Дубая и самого города столкнулись порядка 5 тысяч российских пассажиров. По предварительной оценке, к концу дня 18 апреля количество российских пассажиров, ожидающих свои рейсы, должно сократиться до 3 тысяч", - считает вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

Как отметили в ассоциации, в среднем, на данный момент туроператоры уже смогли отправить в Россию около 15% застрявших в Дубае туристов.

"Все, кто вылетает с нами по плану (с завершившимися по графику турами) 18 и 19 апреля, летят по расписанию. Их ситуация с задержками и отменами не касается", - сказал Мурадян.

В АТОР уточнили, что для вывоза застрявших туристов авиакомпании сейчас дают по 25-30 мест на рейсе. Выделить борта полностью пока не получается.